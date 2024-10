Donnapop.it - Carlo Conti come Amadeus, ma manca l’effetto sorpresa: ecco cosa dirà su Sanremo al TG1

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)non è più in Rai, ma il suo fantasma sembra aleggiare sugli studi di Viale Mazzini. Sì, perché, che certamente non ha nulla da invidiare al collega in quanto a professionalità e in quanto a carriera, sembra imitaree voler creare lo stesso hype che era capace di suscitare il nuovo volto del Nove. Ricordate tutte le volte cheannunciava un suo intervento al Tg1? Sapevacreare attesa intorno ai suoi Festival die, ogni volta che appariva negli schermi del telegiornale, dava qualche notizia succulenta. Lo stesso prova a fare, che infatti stasera sarà nel notiziario di Rai 1, alle 20.00. Mail presentatore del prossimo Festival della Canzone Italiana? Lo sappiamo giàfa un annuncio al TG 1 su2025:Prendete nota: stasera, alle 20.