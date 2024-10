Iltempo.it - “Canale di perturbazioni”, Sottocorona avvisa: il forte maltempo non darà tregua

(Di martedì 8 ottobre 2024) Giorni di importantein vista. Paolo, meteorologo di La7, fa subito capire che la situazione che si presenta sull'Italia sarà quella di un tempo in cui il sole sarà solo un lontano ricordo. Ed ecco le previsioni meteo giorno per giorno: “Oggi ci sono delle criticità, ma sicuramente ce ne saranno altre. Ci sono delle zone nuvolose circolari, vicino le Baleari e sul Tirreno settentrionale. Si spostano verso est. Sempre per oggi, martedì 8 ottobre, nella prima parte della giornata ilarriva a prendere tutto il nord, parte del centro, i fenomeni intensi sono soprattutto sulle zone occidentali, in parte fra Corsica e Sardegna. Sul resto del centro e al sud in attesa. Nel pomeriggio questosi sposta a prendere tutto il nord, tutte le regioni centrali, zone interne, Appennino e il versante tirrenico soprattutto, le piogge arrivano in Campania.