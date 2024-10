Cade dal cestello e batte la testa, grave giovane operaio (Di martedì 8 ottobre 2024) Un operaio di 32 anni è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Bergamo, e poi ricoverato in codice rosso, in seguito a un infortunio sul lavoro. Il giovane lavoratore avrebbe riportato un grave trauma cranico: le sue condizioni sarebbero molto critiche.Ancora da chiarire la dinamica Bresciatoday.it - Cade dal cestello e batte la testa, grave giovane operaio Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Undi 32 anni è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Bergamo, e poi ricoverato in codice rosso, in seguito a un infortunio sul lavoro. Illavoratore avrebbe riportato untrauma cranico: le sue condizioni sarebbero molto critiche.Ancora da chiarire la dinamica

Crotone - sparatoria in strada : morto un giovane pizzaiolo - ferito gravemente un poliziotto - , residente a Crotone che risulterebbe essere impiegato come pizzaiolo a Isola di capo Rizzuto. La dinamica dei fatti è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. Il poliziotto sarebbe rimasto ferito in modo grave. Le indagini, in corso dell’Arma dei Carabinieri sono state affidate al ... (Dayitalianews.com)

Incidente tra Monopoli e Alberobello : grave un giovane motociclista - Un motociclista 20enne di Modugno è in gravi condizioni a seguito di un incidente avvenuto nella giornata di domenica 6 ottobre sulla sp 113 tra Monopoli e Alberobello, nel Barese. Il giovane era alla guida della sua moto Kawasaki wuanto, per cause non ancora accertate, si è scontrato con... (Baritoday.it)

Grave incidente stradale a Lioni : perde la vita un giovane di 24 anni - La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, alle ore 04'50 della notte scorsa, è intervenuta in contrada Cerrete sempre a Lioni, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava finendo al di sotto di una scarpata, contro un albero. . (Avellinotoday.it)