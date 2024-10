Thesocialpost.it - Brescia, terribile schianto: Sadri scende dall’auto e viene travolta da due tir

Tragedia sulla A4 nelno, dove una giovane di 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima,Bochra, residente a Chiari e di origini marocchine, stava viaggiando da sola lungo il tratto di autostrada tra Palazzolo e Rovato. Nel tardo pomeriggio di ieri, la ragazza ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantata contro il guardrail. Forse per paura che il veicolo fosse in pericolo o per cercare aiuto, è scesa. Purtroppo, in quel momento, due furgoni che sopraggiungevano non sono riusciti a evitare l'impatto e l'hanno. Per la giovane non c'è stato nulla da fare. L'incidente ha sconvolto la comunità locale. Chiari, il paese in cui la ragazza viveva, è sotto shock.