Bremer, intervento concluso: il comunicato della Juventus sull’esito (Di martedì 8 ottobre 2024) Gleison Bremer, ha subito un grave infortunio durante la partita di Champions League contro il Lipsia, che lo terrà lontano dai campi per gran parte della stagione. Nelle prime fasi del match, il giocatore ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, costringendolo a lasciare il campo dopo pochi minuti. Questa mattina, Bremer è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, eseguito dal Dottor Bertrand Cottet-Sonnery, con la supervisione del responsabile sanitario della Juventus, Dottor Luca Stefanini. Il club bianconero ha rilasciato un comunicato ufficiale sulle condizioni del giocatore: “Gleison Bremer questa mattina è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Thesocialpost.it - Bremer, intervento concluso: il comunicato della Juventus sull’esito Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Gleison, ha subito un grave infortunio durante la partita di Champions League contro il Lipsia, che lo terrà lontano dai campi per gran partestagione. Nelle prime fasi del match, il giocatore ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, costringendolo a lasciare il campo dopo pochi minuti. Questa mattina,è stato sottoposto a unchirurgico di ricostruzione del legamento presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, eseguito dal Dottor Bertrand Cottet-Sonnery, con la supervisione del responsabile sanitario, Dottor Luca Stefanini. Il club bianconero ha rilasciato unufficiale sulle condizioni del giocatore: “Gleisonquesta mattina è stato sottoposto adchirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

