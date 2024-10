Blitz in un appartamento a Senna Lodigiano, sequestrati 40mila euro di articoli elettronici: una denuncia per ricettazione (Di martedì 8 ottobre 2024) Senna Lodigiana (Lodi), 8 ottobre 202 - Blitz in appartamento, sequestrati 40mila euro di articoli elettronici e denunciato il padrone di casa. La guardia di finanza, dopo aver portato avanti un’attività di polizia giudiziaria, ha bussato alla porta di un uomo residente a Senna Lodigiano, piccolo paese del Basso Lodigiano. L’uomo era fortemente sospettato di essere un ricettatore e il controllo ha dato buoni frutti. All’interno dell’appartamento, i militari hanno infatti scoperto circa 300 articoli, ancora completamente imballati. Si tratta di prodotti elettronici come: smartphones, stampanti, tablet, videogiochi, monopattini elettrici ed elettrodomestici. Oggetti di varie marche e con caratteristiche diverse. Ilgiorno.it - Blitz in un appartamento a Senna Lodigiano, sequestrati 40mila euro di articoli elettronici: una denuncia per ricettazione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024)Lodigiana (Lodi), 8 ottobre 202 -indito il padrone di casa. La guardia di finanza, dopo aver portato avanti un’attività di polizia giudiziaria, ha bussato alla porta di un uomo residente a, piccolo paese del Basso. L’uomo era fortemente sospettato di essere un ricettatore e il controllo ha dato buoni frutti. All’interno dell’, i militari hanno infatti scoperto circa 300, ancora completamente imballati. Si tratta di prodotticome: smartphones, stampanti, tablet, videogiochi, monopattini elettrici ed elettrodomestici. Oggetti di varie marche e con caratteristiche diverse.

Milano - rubano in un appartamento : il proprietario assente assiste al blitz grazie alle telecamere - chiama il 112 e li fa arrestare - Con loro avevano i gioielli d'oro appena rubati e gli attrezzi da scasso usati per l'effrazione.  A dare l'allarme è stato il proprietario dell'appartamento all'ultimo piano. Milano, 21 settembre 2024 – Evade dagli arresti domiciliari a cui è sottoposto nel campo nomadi di via Monte Bisbino a ... (Ilgiorno.it)

Frosinone / Detenzione ai fini di spaccio di droga : blitz in un appartamento in zona Scalo - tre arresti - . FROSINONE – Nella mattina di ieri, 20 settembre, i Carabinieri del NOR, impegnati nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, supportati dalle unità cinofile giunte da Roma Ponte Galeria, hanno notato uno strano andirivieni di persone da una palazzina nella zona Scalo di Frosinone, ... (Temporeale.info)

Blitz in un appartamento : arrestati tre pusher e sequestrato contante - Una intensa attività di monitoraggio del territorio ha consentito ai carabinieri di intercettare tre tunisini responsabili del reato di spaccio. L'attività è partita in strada, frutto di informazioni apprese nei luoghi di aggregazione giovanile, nei locali pubblici, nelle zone più degradate del... (Padovaoggi.it)