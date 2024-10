Arienzo onora il Gruppo di Protezione Civile di Cervinara per il prezioso intervento durante l'emergenza alluvione (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel corso di una breve e partecipata cerimonia, tenutasi nel pomeriggio, il Sindaco di Arienzo Giuseppe Guida,alla presenza dell'intero consiglio comunale, ha consegnato un Encomio anche al Gruppo di Protezione Civile comunale di Cervinara "con profonda e sentita gratitudine, per aver operato con Avellinotoday.it - Arienzo onora il Gruppo di Protezione Civile di Cervinara per il prezioso intervento durante l'emergenza alluvione Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel corso di una breve e partecipata cerimonia, tenutasi nel pomeriggio, il Sindaco diGiuseppe Guida,alla presenza dell'intero consiglio comunale, ha consegnato un Encomio anche aldicomunale di"con profonda e sentita gratitudine, per aver operato con

