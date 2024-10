Arezzo, nuovo furto da 25mila euro in un’azienda orafa: rubati 40 chili di filo d’argento alla Taitu (Di martedì 8 ottobre 2024) Un colpo da circa 40 chili di argento. È questo il bottino del furto compiuto da una banda di ladri che, durante la notte, ha assaltato un’azienda orafa ad Arezzo. Si tratta della seconda intrusione in pochi mesi ai danni della Taitu, già presa di mira lo scorso aprile. L’allarme è scattato intorno alle 22:30 in via Ramelli, ma all’arrivo dei carabinieri i malviventi erano già fuggiti. Il raid, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato rapido: almeno quattro persone, con il volto coperto, hanno forzato una finestra usando un mazzolo e sono entrate nel laboratorio. Una volta dentro, hanno rubato il metallo prezioso, immortalati dalle telecamere di sorveglianza. È probabile che uno o più complici fossero all’esterno con un mezzo pronto per la fuga. Lortica.it - Arezzo, nuovo furto da 25mila euro in un’azienda orafa: rubati 40 chili di filo d’argento alla Taitu Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un colpo da circa 40di argento. È questo il bottino delcompiuto da una banda di ladri che, durante la notte, ha assaltatoad. Si tratta della seconda intrusione in pochi mesi ai danni della, già presa di mira lo scorso aprile. L’rme è scattato intorno alle 22:30 in via Ramelli, ma all’arrivo dei carabinieri i malviventi erano già fuggiti. Il raid, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato rapido: almeno quattro persone, con il volto coperto, hanno forzato una finestra usando un mazzolo e sono entrate nel laboratorio. Una volta dentro, hanno rubato il metallo prezioso, immortalati dalle telecamere di sorveglianza. È probabile che uno o più complici fossero all’esterno con un mezzo pronto per la fuga.

