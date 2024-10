Apecchio, per la Mostra del Tartufo un’ondata di profumo sui visitatori (Di martedì 8 ottobre 2024) Almeno diecimila persone hanno raggiunto nell’ultimo weekend il paese di Apecchio che presentava la 42ª Mostra Mercato del Tartufo. "Ancora un’edizione straordinaria – ha sottolineato il giorno dopo la chiusura dell’evento il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci –, Apecchio ha aperto la stagione del Tartufo in un rapporto di stretta collaborazione con tutte le istituzioni del territorio e confermando in pieno l’interesse per una manifestazione che attrae sempre più visitatori ed esperti del settore. I prodotti locali – Tartufo & Birra – si ergono a testimoni di un territorio attraente che si fregia ora anche del prestigioso riconoscimento della Bandiera Arancione. L’eccellenza delle imprese locali ne concretizza il significato. Ilrestodelcarlino.it - Apecchio, per la Mostra del Tartufo un’ondata di profumo sui visitatori Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Almeno diecimila persone hanno raggiunto nell’ultimo weekend il paese diche presentava la 42ªMercato del. "Ancora un’edizione straordinaria – ha sottolineato il giorno dopo la chiusura dell’evento il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci –,ha aperto la stagione delin un rapporto di stretta collaborazione con tutte le istituzioni del territorio e confermando in pieno l’interesse per una manifestazione che attrae sempre piùed esperti del settore. I prodotti locali –& Birra – si ergono a testimoni di un territorio attraente che si fregia ora anche del prestigioso riconoscimento della Bandiera Arancione. L’eccellenza delle imprese locali ne concretizza il significato.

