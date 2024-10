Anticipazioni Temptation Island martedì 8 ottobre: il falò di Alfred e Anna, tutti i colpi di scena di stasera (Di martedì 8 ottobre 2024) Anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island in onda martedì 8 ottobre. Nel nuovo appuntamento con il programma di Filippo Bisciglia, il falò di confronto tra Alfred e Anna, il ritorno di Diandra e Valerio e nuovi colpi di scena anche per Millie e Michele, Titty e Antonio e Giulia e Mirco. Fanpage.it - Anticipazioni Temptation Island martedì 8 ottobre: il falò di Alfred e Anna, tutti i colpi di scena di stasera Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024)della quinta puntata diin onda. Nel nuovo appuntamento con il programma di Filippo Bisciglia, ildi confronto tra, il ritorno di Diandra e Valerio e nuovidianche per Millie e Michele, Titty e Antonio e Giulia e Mirco.

