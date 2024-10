Alluvione del 2023, dall’Europa arrivano 68 milioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayPoco meno di 68 milioni, 67,8 per l’esattezza, per la Toscana per l’Alluvione dello scorso novembre. Il via libera dal Parlamento europeo che ha approvato, con 632 voti a favore, sette voti contrari e tre astensioni, l’erogazione delle Firenzetoday.it - Alluvione del 2023, dall’Europa arrivano 68 milioni Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayPoco meno di 68, 67,8 per l’esattezza, per la Toscana per l’dello scorso novembre. Il via libera dal Parlamento europeo che ha approvato, con 632 voti a favore, sette voti contrari e tre astensioni, l’erogazione delle

Parlamento europeo - ok a 67 - 8 milioni per l’alluvione in Toscana - Le risorse saranno indirizzate in particolare alla riparazione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e le operazioni di bonifica. Firenze, 8 ottobre 2024 – Arriva l’ok definitivo dal Parlamento europeo per i 67,8 milioni di euro di aiuti dal Fondo di ... (Lanazione.it)

Alluvione del 2023 - dal governo oltre 48 milioni di euro per le imprese agricole senza assicurazione - Per le imprese agricole, senza assicurazione, colpite dall'alluvione del maggio 2023 il governo ha stanziato un fondo da 100 milioni di euro, di cui circa 48,2 per l'Emilia-Romagna. A precisare i numeri è il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci rispondendo alla Camera a una... (Forlitoday.it)

Alluvione Emilia Romagna - in arrivo 400 milioni dall’Europa. Intanto il Lamone rompe l’argine a Traversara - L’ultima si è tenuta mercoledì con i sindaci del Ravennate. Le indagini sono coordinate dal procuratore capo di Ravenna Daniele Barberini, insieme con il collega Francesco Coco. Facciamo un passo indietro: a quanto ammontano le risorse a disposizione per il post alluvione (2023) in Emilia ... (Notizie.com)