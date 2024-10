17enne ruba uno scooter, vede i carabinieri e scappa: ma si schianta su un muro e muore a Roma (Di martedì 8 ottobre 2024) A bordo di uno scooter rubato è scappato alla vista dei carabinieri e, senza casco, si è schiantato contro un muro . E’ accaduto ieri pomeriggio in via Riva Ostiense a Roma. Il ragazzino, un 17enne incensurato, è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale dov'è deceduto poco dopo. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell’incidente. Feedpress.me - 17enne ruba uno scooter, vede i carabinieri e scappa: ma si schianta su un muro e muore a Roma Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 8 ottobre 2024) A bordo di unoto èto alla vista deie, senza casco, si èto contro un. E’ accaduto ieri pomeriggio in via Riva Ostiense a. Il ragazzino, unincensurato, è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale dov'è deceduto poco dopo. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell’incidente.

