Verstappen in pista con la Ferrari: tifosi increduli (Di lunedì 7 ottobre 2024) Verstappen in pista con la Ferrari: il campione del mondo di Formula Uno non vuole prendersi nessuna pausa. Ecco cos'è successo Rischia di perdere il Mondiale. Rischia di perdere tutto quello che nella prima parte della stagione era riuscito a fare. Max Verstappen, adesso, è tallonato nella classifica da Lando Norris. E in questa sosta di qualche settimana ha deciso di continuare a correre. Verstappen (Lapresse) – Ilveggente.itNiente vacanze per lui. Niente stop. Ma solamente allenamenti per rimanere dentro mentalmente al Mondiale. E così come riportato da f1-news.eu, il pilota olandese ha deciso di correre con una Ferrari. Non con una monoposto, ovviamente, quelle sono cose delicate e avrebbero anche potuto aprire dei pettegolezzi clamorosi per il futuro. Ha deciso di utilizzare un profilo più basso.

