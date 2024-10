Tutti gli autovelox piazzati sulle strade di Milano e della Lombardia questa settimana (Di lunedì 7 ottobre 2024) Anche questa settimana la polizia di Stato ha pubblicato l'elenco delle strade in cui verranno collocati gli auovelox temporanei. I controlli di velocità saranno posizionati tra il 7 e il 13 ottobre. La polizia fornisce la strada in cui veranno installati, ma non il punto preciso. Attenzione Milanotoday.it - Tutti gli autovelox piazzati sulle strade di Milano e della Lombardia questa settimana Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Anchela polizia di Stato ha pubblicato l'elenco dellein cui verranno collocati gli auovelox temporanei. I controlli di velocità saranno posizionati tra il 7 e il 13 ottobre. La polizia fornisce la strada in cui veranno installati, ma non il punto preciso. Attenzione

Autovelox a Verona : le strade controllate dalla polizia locale questa settimana - . Vanno avanti anche questa settimana i controlli della polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 23 settembre, e per tutto il resto della settimana, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in ... (Veronasera.it)

Questa la situazione delle strade provinciali nel Forlivese - Questa la situazione delle strade provinciali nel Forlivese. Sono chiuse la Provinciale 48 “Teodorano” nei pressi del torrente Voltre, la Provinciale 47 “Predappio - Rocca San Casciano e la Provinciale 23 “Centoforche. Situazioni critiche sono state segnalate lungo la Provinciale 129... (Forlitoday.it)

La mappa degli autovelox sulle strade della Lombardia (e della Brianza) : dove sono i controlli questa settimana - La polizia stradale ha pubblicato la lista degli autovelox temporanei in funzione per la settimana da lunedì 9 settembre a domenica 15. Come sempre, quindi, gli automobilisti sapranno quando (il giorno ma non l'orario esatto) e dove (la strada ma non il punto esatto) ci saranno gli autovelox... (Monzatoday.it)

Tutti gli autovelox piazzati sulle strade di Milano e della Lombardia questa settimana - Anche questa settimana la polizia di Stato ha pubblicato l'elenco delle strade in cui verranno collocati gli auovelox temporanei. I controlli di velocità saranno posizionati tra il 7 e il 13 ottobre. (milanotoday.it)

Autovelox sulle strade siciliane: ecco dove saranno fino al 13 ottobre - PALERMO – Autovelox sulle strade statali e sulle autostrade della Sicilia. Il sito della polizia di Stato fornisce l’elenco completo delle postazioni relative alla settimana che va da lunedì 7 a domen ... (livesicilia.it)

Lecce: presentata la stagione di “Strade maestre” Ventottesima edizione - Sabato 5 ottobre alle ore 11.00 i Cantieri Teatrali Koreja in Via Guido Dorso n°48/50 a Lecce, hanno ospitato la PRESENTAZIONE PUBBLICA di Strade Maestre 2024-2025, un progetto di Koreja realizzato co ... (noinotizie.it)