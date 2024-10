TS – si teme per la rottura del crociato Le sensazioni…

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) 2024-10-07 09:31:08 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: TORINO – Sabato a San Siro la paura, ieri il timore, oggi la visita ma, inutile nasconderlo, siil peggio per Duvan Zapata. E il peggio significa ladel legamentodel ginocchio sinistro che lo terrebbe fuori dal campo per almeno sei mesi e, considerando la sua non giovanissima età (33 anni), il recupero diventerebbe molto complicato. Ieri lo staff medico ha visitato il giocatore, ma esami approfonditi immediati non avrebbero cambiato l’evolversi della situazione, per cui si è scelto di non accelerare i tempi. Anche molti compagni sono stati a casa di Zapata per trasmettergli la loro vicinanza. Questa mattina, invece, cominceranno i controlli strumentali e, dopo aver ottenuto gli esiti, ci sarà la visita con lo specialista.