Triestina: due nomi in lizza per il sostituto di Santoni dopo l’esonero (Di lunedì 7 ottobre 2024) dopo l’esonero di Michele Santoni, la Triestina è alla ricerca di un nuovo allenatore. Diversi nomi sono già circolati come possibili sostituti. Attualmente la guida tecnica è temporaneamente affidata a Geppino Marino, ma la dirigenza sta lavorando per trovare una soluzione definitiva che possa portare risultati positivi alla squadra. Due i nomi che rimangono in lizza: Attilio Tesser e Roberto Breda. L'articolo Triestina: due nomi in lizza per il sostituto di Santoni dopo l’esonero CalcioWeb. Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di lunedì 7 ottobre 2024)di Michele, laè alla ricerca di un nuovo allenatore. Diversisono già circolati come possibili sostituti. Attualmente la guida tecnica è temporaneamente affidata a Geppino Marino, ma la dirigenza sta lavorando per trovare una soluzione definitiva che possa portare risultati positivi alla squadra. Due iche rimangono in: Attilio Tesser e Roberto Breda. L'articolo: dueinper ildiCalcioWeb.

