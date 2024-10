Treni turistici da Roma a Firenze: l’itinerario fa tappa ad Arezzo (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’offerta autunnale di FS Treni turistici Italiani, società del Gruppo FS Italiane, si arricchisce di un’importante novità: l’Espresso diurno Roma–Assisi sarà prolungato fino a Firenze per tutti i collegamenti domenicali, dal 13 ottobre al 1° dicembre, e fino ad Arezzo per i viaggi in programma Arezzonotizie.it - Treni turistici da Roma a Firenze: l’itinerario fa tappa ad Arezzo Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’offerta autunnale di FSItaliani, società del Gruppo FS Italiane, si arricchisce di un’importante novità: l’Espresso diurno–Assisi sarà prolungato fino aper tutti i collegamenti domenicali, dal 13 ottobre al 1° dicembre, e fino adper i viaggi in programma

Treni turistici - Vannini “Al via l’offerta autunnale” - xc3/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo . Il primo progetto è quello delle Langhe-Monferrato che sarà nei weekend. Lo ha detto Alessandro Vannini Scatoli, presidente di Fs Treni Turistici Italiani, a margine della presentazione dei collegamenti autunnali della società. E’ importante perché ... (Unlimitednews.it)

Fs - Tanzilli “Con i treni turistici intercettiamo i flussi” - Lo ha detto Tommaso Tanzilli, presidente del gruppo Fs, nel corso della presentazione dei collegamenti autunnali di Fs Treni Turistici Italiani. ROMA (ITALPRESS) – “Da sempre le Ferrovie fanno turismo, ma lo fanno in modo spontaneo nel senso che i turisti salgono sul treno per raggiungere ... (Unlimitednews.it)

Treni turistici : al via l’Espresso Versilia. Partenze da Milano di martedì e giovedì. Orari e biglietti - Dalla carrozza ristorante, con menù che seguono la stagionalità e la tipicità della cucina made in Italy, al bar presente a bordo L'articolo Treni turistici: al via l’Espresso Versilia. Partenze da Milano di martedì e giovedì. Orari e biglietti proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)