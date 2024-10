Trasporti e sicurezza: i treni TFT del Gruppo LFI si tingono di rosa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Sedici posti riservati alle donne per garantire un’esperienza di viaggio confortevole e sicura. È l’iniziativa presa dal Gruppo La Ferroviaria Italiana (LFI) sui treni del Trasporto Ferroviario Toscano (TFT) che collegano le due linee da Arezzo a Stia e da Arezzo a Sinalunga. L’idea è semplice e, al contempo, molto concreta: nei vagoni sono stati selezionati 16 posti da riservare alle donne in prossimità della cabina di guida. Questo consente loro di avere un contatto costante e diretto con il personale viaggiante. I seggiolini ‘speciali’ sono indicati con un contrassegno di colore rosa così da rendere ancora più evidente l’esclusività del posto a sedere, riservato alle utenti donne. Lanazione.it - Trasporti e sicurezza: i treni TFT del Gruppo LFI si tingono di rosa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Sedici posti riservati alle donne per garantire un’esperienza di viaggio confortevole e sicura. È l’iniziativa presa dalLa Ferroviaria Italiana (LFI) suidel Trasporto Ferroviario Toscano (TFT) che collegano le due linee da Arezzo a Stia e da Arezzo a Sinalunga. L’idea è semplice e, al contempo, molto concreta: nei vagoni sono stati selezionati 16 posti da riservare alle donne in prossimità della cabina di guida. Questo consente loro di avere un contatto costante e diretto con il personale viaggiante. I seggiolini ‘speciali’ sono indicati con un contrassegno di colorecosì da rendere ancora più evidente l’esclusività del posto a sedere, riservato alle utenti donne.

