Theo Hernandez espulso dopo la fine di Fiorentina-Milan: quante giornate rischia? (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il danno oltre la beffa. Al triplice fischio della sfida del Franchi, persa per 2-1 sotto i colpi dell`ex Adli e di Gudmundsson, il Milan perde Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il danno oltre la beffa. Al triplice fischio della sfida del Franchi, persa per 2-1 sotto i colpi dell`ex Adli e di Gudmundsson, ilperde

"La peggior partita con la maglia del Milan". Theo Hernandez allo sbando: la follia a Firenze a partita finita - Si fa espellere nel finale di partita per proteste. Entra malissimo in partita e si vede dallo sguardo che ha. Il finale di Firenze è stato acceso ed il terzino francese ha chiuso nel peggiore dei modi una serata a dir poco negativa. Plateali le rimostranze di Theo, a voce alta e con fare ... (Leggi la notizia)

Fiorentina-Milan, i due volti della gara: De Gea è SUPERMAN, Theo decisamente NON LA KRYPTONITE - Fiorentina-Milan, le pagelle in campo di David De Gea e Theo Hernandez, rispettivamente migliore e peggiore in campo per la critica Fiorentina–Milan passa tra le prodezze di uno e la crisi di nervi dell’altro: al Franchi la Viola sbanca i rossoneri e i tre punti si appiccicano ai guantoni di De ... (Leggi la notizia)

Fiorentina-Milan, Theo Hernandez: rosso inutile e compleanno da incubo - Fiorentina-Milan, 7^ giornata della Serie A. I rossoneri di Paulo Fonseca perdono anche per colpa di una brutta prestazione di Theo Hernandez. (Leggi la notizia)