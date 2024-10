Nerdpool.it - The Walking Dead: perché Daryl Dixon non è nel fumetto

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “nella serie a fumetti è improbabile”. Questo è ciò che scrisse Robert Kirkman in un numero del 2012 di Thequando gli fu chiesto se– il preferito dai fan e mago della balestra interpretato da Norman Reedus nella serie televisiva della AMC – sarebbe mai apparso nel. Solo un numero prima, in The#98, Kirkman aveva introdotto un nuovo personaggio che aveva anch’esso una balestra come arma principale, indossava un gilet di pelle senza maniche e sarebbe diventato il braccio destro di Rick Grimes: Dwight. “È in qualche modo legato a una certa persona? Ufficialmente no”, scrive Kirkman nella sezione Cutting Room Floor di TheDeluxe #98 di questa settimana, che ristampa per la prima volta a colori il numero del 2012. Dal momento cheè stato creato per lo show, la AMC possiedea tutti gli effetti.