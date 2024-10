Ilgiorno.it - Terrorismo, il pizzaiolo di Bergamo aspirante jihadista nega tutto: “Non volevo colpire la chiesa”

(Di lunedì 7 ottobre 2024)– Hato di essere un terrorista e anche di aver avuto intenzione diladi Sant’Alessandro in Colonna a, situata non lontano dalla pizzeria in cui aveva trovato lavoro. Si è difeso, il giovane egiziano E.S., arrestato il 4 ottobre nell'ambito di un’operazione anti, domiciliato ad Alzano Lombardo. Rispondnedo al gip di Brescia hato, appunto, quanto gli viene contestato dalla Procura in base alle indagini svolte dalla polizia. "Il mio assistito hato ogni addebito e dato una spiegazione per filo e per segno in merito a quanto gli viene contestato" dice all'AGI l'avvocata Laura Schiffo che lo assiste.