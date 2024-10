Teo Teocoli: “Basito dalla replica di Celentano. Claudia Mori è la padrona, ha sconvolto tutto” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo la replica di Adriano Celentano, che aveva fatto sapere di avere interrotto il loro rapporto in virtù dell’affetto che li ha legati per anni, Teo Teocoli esprime una posizione critica su Claudia Mori, moglie del Molleggiato: “Con i suoi amici non è stata leggera, ha sconvolto tutto”. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo ladi Adriano, che aveva fatto sapere di avere interrotto il loro rapporto in virtù dell’affetto che li ha legati per anni, Teoesprime una posizione critica su, moglie del Molleggiato: “Con i suoi amici non è stata leggera, ha”.

