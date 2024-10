Tenta furto all'interno di un'abitazione e fugge all'arrivo dei Carabinieri: bloccato e arrestato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Baiano (AV) hanno arrestato un 29enne di origini rumene, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “Tentato furto, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale”. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri quando, a Avellinotoday.it - Tenta furto all'interno di un'abitazione e fugge all'arrivo dei Carabinieri: bloccato e arrestato Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Questa notte idella Compagnia di Baiano (AV) hannoun 29enne di origini rumene, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “to, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale”. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri quando, a

