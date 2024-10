Simply Red la band ritorna in Italia nel 2025 | le date

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) IRed arrivano incon tre imperdibili appuntamenti nel, venerdì 7 novembre alla Kioene Arena di Padova, sabato 8 novembre all’Unipol Forum di Milano e domenica 9 novembre al Mandela Forum di Firenze. La storicabritannica porterà in scena la straordinaria eredità che hanno costruito in quarant’anni di carriera con un iconico tour in Europa e in Regno Unito. “IRed compiono 40 anni! Non vediamo l’ora di segnare questo traguardo speciale con tutti voi durante il nostro tour del”, afferma Mick Hucknall. “I fan possono aspettarsi di ascoltare tutti i loro brani preferiti deiRed dal 1985 a oggi, e godere di una serata memorabile per celebrare l’incredibile viaggio che abbiamo fatto insieme negli ultimi quattro decenni”.