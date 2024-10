Siena parcheggio di nuovo occupato Attenzione all’odio sui social

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Sono le 11.30 di domenica mattina e dopo due giorni consecutivi di sgombero del’Il Duomo’ la situazione è sempre al punto di partenza: a ogni piano della struttura sono presenti materassi, coperte negli angoli ma anche i giovani pakistani che in teoria sarebbero stati allontanati. Ma per andare dove, con le loro poche cose e nessuna alternativa? È ovvio che il freddo cemento di unnon è una soluzione dignitosa, né per loro né per la città. E la proiezione verso l’inverno non fa che accrescere i timori. “Dormire resta un problema, mentre per il mangiare tra noi e la mensa riusciamo a ovviare”, dice don Vittorio Giglio, responsabile Caritas, quotidianamente impegnato su questo fronte. La Caritas attualmente ospita 27 giovani stranieri alla sede (con tre bagni chimici) e altri otto a Arbia. (Lanazione.it)