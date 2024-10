Primacampania.it - Scicchitano, festa grande a Villa Scipione per festeggiare il nuovo corso

(Di lunedì 7 ottobre 2024) https://youtu.be/xkh624GMM90 Giuseppesi rilancia con il suo progetto “Innovative” che evolve in “”. Nel ristorante in via Foria campeggia oggi unmarchio, la naturale crescita di un locale nato 5 anni fa e diventato ben presto riferimento per gli amanti della buona cucina. Ne sono testimonianza storie di numerose persone che abitudinariamente frequentano il posto o di chi fa tanti chilometri per assaggiare un piatto perché l’ha visto preparare da Giuseppe sui suoi social network da milioni di visualizzazioni. Nellogo non potevano mancare il mare, le cui onde vanno a formare la silouette di un pesce, il Re della tavola di. Il tutto dominato dal Vesuvio, segno di appartenenza fortissima alla città di Napoli, dove Giuseppe affonda per ricercare le eccellenze e riproporle nel menù.