Russia: ordine d’arresto in contumacia per giornalisti Battistini e Traini (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un tribunale distrettuale russo del Kursk ha disposto un ordine di arresto in contumacia per i giornalisti italiani Simone Traini e Stefania Battistini, accusati di essere entrati illegalmente nel territorio della Federazione Russa dall’Ucraina per un servizio nella regione di Kursk. Lo riportano i media russi, citando il servizio stampa unificato del sistema giudiziario della regione di Kursk. L’agenzia di stampa russa Interfax riporta che la decisione della Corte non è entrata in vigore e può essere oggetto di ricorso. Lapresse.it - Russia: ordine d’arresto in contumacia per giornalisti Battistini e Traini Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un tribunale distrettuale russo del Kursk ha disposto undi arresto inper iitaliani Simonee Stefania, accusati di essere entrati illegalmente nel territorio della Federazione Russa dall’Ucraina per un servizio nella regione di Kursk. Lo riportano i media russi, citando il servizio stampa unificato del sistema giudiziario della regione di Kursk. L’agenzia di stampa russa Interfax riporta che la decisione della Corte non è entrata in vigore e può essere oggetto di ricorso.

Russia - ordine d’arresto in contumacia per i giornalisti Rai Battistini e Traini - (Adnkronos) – La Russia ordina l'arresto in contumacia dei giornalisti Rai Simone Traini e Stefania Battistini, da settimane sotto accusa per "attraversamento illegale del confine" dall'Ucraina, e fuori dal territorio della Federazione russa dopo aver raccontato in estate l'incursione ucraina a ... (Periodicodaily.com)

Russia : ordine di arresto in contumacia per i giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini - I due giornalisti sono stati inseriti "nella lista dei ricercati della Russia" e saranno tenuti in custodia cautelare prima di un eventuale processo in caso di estradizione, ha aggiunto il tribunale. Questa cittadina russa si trova a circa dieci chilometri dal confine ed è sotto il controllo ... (Quotidiano.net)