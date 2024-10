Roma, pitone reale catturato sul Ponte Mammolo: caccia al proprietario (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un pitone reale lungo poco più di un metro è stato catturato sabato pomeriggio a Roma, in zona Ponte Mammolo. Alcuni passanti hanno notato il rettile che strisciava su un marciapiede e hanno subito allertato le autorità. Una pattuglia della polizia locale è arrivata sul posto e ha messo in sicurezza l’area. Poco dopo sono intervenuti gli esperti della Guardia Rurale Ausiliaria Nogra Roma, che hanno catturato il serpente.Leggi anche: Sammy Basso, il ristoratore racconta gli attimi prima della morte: “Il bacio della mamma, lui avvolto nella coperta” Ora si indaga per capire chi sia il proprietario del pitone, che è stato portato in un centro adatto alla sua tutela. Thesocialpost.it - Roma, pitone reale catturato sul Ponte Mammolo: caccia al proprietario Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Unlungo poco più di un metro è statosabato pomeriggio a, in zona. Alcuni passanti hanno notato il rettile che strisciava su un marciapiede e hanno subito allertato le autorità. Una pattuglia della polizia locale è arrivata sul posto e ha messo in sicurezza l’area. Poco dopo sono intervenuti gli esperti della Guardia Rurale Ausiliaria Nogra, che hannoil serpente.Leggi anche: Sammy Basso, il ristoratore racconta gli attimi prima della morte: “Il bacio della mamma, lui avvolto nella coperta” Ora si indaga per capire chi sia ildel, che è stato portato in un centro adatto alla sua tutela.

