Riciclaggio, bancarotta fraudolenta e sequestro di due milioni: tre arresti a Ravenna (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ravenna, 7 ottobre 2024 – Tre arresti per Riciclaggio, bancarotta fraudolenta e frode fiscale. Nel mirino una società Ravennate con le tre persone che sono finite ai domiciliari e a cui sono stati sequestrati anche due milioni di euro. L’indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Faenza, nei confronti di una società Ravennate operante nel settore della fabbricazione e rigenerazione di cartucce e toner per stampanti. si è conclusa dunque con l’esecuzione degli arresti domiciliari per tre persone e con l’emissione di un sequestro preventivo per oltre due milioni di euro. Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Trepere frode fiscale. Nel mirino una societàte con le tre persone che sono finite ai domiciliari e a cui sono stati sequestrati anche duedi euro. L’indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Faenza, nei confronti di una societàte operante nel settore della fabbricazione e rigenerazione di cartucce e toner per stampanti. si è conclusa dunque con l’esecuzione deglidomiciliari per tre persone e con l’emissione di unpreventivo per oltre duedi euro.

Ilrestodelcarlino.it - Riciclaggio, bancarotta fraudolenta e sequestro di due milioni: tre arresti a Ravenna

