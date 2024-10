Reparto chiuso per la festa condannato il primario a Napoli (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fece trasferire quattro pazienti da un Reparto all?altro. Spense le luci, chiuse la porta alle sue spalle e andò a festeggiare. Reparto chiuso, per ulteriori informazioni rivolgersi al Ilmattino.it - Reparto chiuso per la festa condannato il primario a Napoli Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fece trasferire quattro pazienti da unall?altro. Spense le luci, chiuse la porta alle sue spalle e andò a festeggiare., per ulteriori informazioni rivolgersi al

Napoli - reparto di ospedale chiuso per andare al party : condannato il medico Francesco Pignatelli - Un anno e un mese di reclusione con la condizionale e un risarcimento da stabilire in sede civile: è la condanna che il tribunale di Napoli ha inflitto al dottore Francesco Pignatelli,... (Ilmattino.it)