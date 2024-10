Provvidenza Dany Mota Entra e agguanta la Roma Ma Nesta rimanda ancora la prima vittoria in Serie A

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) di Michael Cuomo MONZA Settima giornata, due anni fa, voleva dire Monza-Juventus 1-0, quindi l’inizio di una storia inA. Settima giornata ieri voleva dire, e bisognava dare un segnale in questafase di campionato scandita da un calendario pieno di ostacoli alti così.e Juric, per esempio, sonotra quelli mai riusciti a superare. Ieri a metà, con un pari che sa diper il Monza e meno positivo per gli ospiti respinti dagli ultras con due petardi lanciati in campo. Sandroalla vigilia perde anche i suoi guantoni più affidabili: una contusione a un dito mette fuori causa all’ultimo Turati, che prova senza successo a stringere i denti. In campo c’è Pizzignacco in un undici che vede la conferma dell’idea di Napoli: Pessina è avanzato, in mezzo ci sono Bondo e Bianco a fare a spallate con i due della, Cristante e Konè.