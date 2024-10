It.newsner.com - Piano di Principe William e Kate Middleton per Principe Louis

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ile sua sorella maggiore, lassa Charlotte, molto probabilmente non diventeranno mai re o regina. È ilGeorge a essere il secondo nella linea di successione dopo il padre, il. Inoltre, si prevede che un giorno sarà a capo della monarchia britannica. Tuttavia, anche se non potranno mai sedere su un trono,e la sua Charlotte avranno un ruolo fondamentale all’interno della famiglia reale durante la loro crescita. Il loro zio che si è allontanato, ilHarry, ha già espresso la sua preoccupazione per il futuro di Charlotte e, rendendo pubblico il suo timore che possano essere la “riserva” delGeorge, come lui lo è stato per il. Tuttavia, secondo quanto riferito,hanno scelto un percorso diverso per i ragazzi per quanto riguarda la loro infanzia.