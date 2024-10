Bergamonews.it - “Peli – Storia dell’orso che non lo era”: la bella riflessione di Pandemonium sull’odierno rapporto Uomo-Natura

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Bergamo. Un orso oppure “un povero babbeo con la barba da tagliare e il cappotto di pelliccia”? Un dubbio, un conflitto interiore, un confronto trae, alla fine, sulla veradell’sono quelli presentati in “che non lo era”, recente spettacolo della compagniaTeatro, con la regia e la drammaturgia di Walter Maconi (tratto da “L’orso che non lo era” di Frank Tashlin), proposto domenica 6 ottobre al Teatro di Loreto, inaugurazione della stagione del Teatro delle Meraviglie. Un orso del bosco (interpretato da Gregorio Maconi), in primavera, dopo il letargo, si risveglia, ma non trova più il mondo che aveva lasciato: durante il sonno, gli uomini avevano costruito nel bosco una grande fabbrica. Inizia così la sua disavventura, al lavoro all’interno della stessa fabbrica, dove incontra Olga (Olga Mantegazza), padrona tuttofare.