Oroscopo del giorno – Martedì 8 ottobre 2024

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ariete (21 marzo – 19 aprile) Oggi senti una forte energia che ti spinge a prendere iniziative, soprattutto in ambito lavorativo. Marte ti dà la grinta necessaria per affrontare nuove sfide, ma fai attenzione a non essere troppo impulsivo nelle decisioni. In amore, evita discussioni e ascolta il partner. Toro (20 aprile – 20 maggio) Giornata ideale per dedicarti alla cura di te stesso e dei tuoi spazi. Le stelle favoriscono la serenità nelle relazioni e la stabilità economica. In amore, cerca la dolcezza nei gesti quotidiani. Gemelli (21 maggio – 20 giugno) Mercurio ti rende loquace e desideroso di nuovi incontri. Ottima giornata per allacciare nuove relazioni o per discutere di progetti importanti. In amore, la comunicazione sarà il punto chiave. Cancro (21 giugno – 22 luglio) Oggi la tua sensibilità è accentuata. Potresti sentire il bisogno di ritagliarti momenti di tranquillità.