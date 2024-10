Occhio all'ondata di maltempo, allerta arancione per la giornata di martedì (Di lunedì 7 ottobre 2024) Come annunciato nelle ore scorse da domani arriverà una forte ondata di maltempo che coinvolgerà anche la Ciociaria cosi come il resto del Lazio. Addirittura, dopo circa un mese, torna l'allerta arancione per quasi tutta la giornata di domani, martedì 8 ottobre.L'allerta arancioneLa Frosinonetoday.it - Occhio all'ondata di maltempo, allerta arancione per la giornata di martedì Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Come annunciato nelle ore scorse da domani arriverà una fortediche coinvolgerà anche la Ciociaria cosi come il resto del Lazio. Addirittura, dopo circa un mese, torna l'per quasi tutta ladi domani,8 ottobre.L'La

Allerta regionale per la nuova ondata di maltempo in arrivo sul Veneto - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, alla luce delle previsioni meteo avverse, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido dalle ore 12 di martedì 8 alle ore 14 di mercoledì 9 ottobre, in cui si dichiara: lo stato di preallarme (allerta. ... (Veronasera.it)

Allerta meteo - ondata di maltempo verso la Toscana - Firenze, 7 ottobre 2024 – Arriva il maltempo, una parentesi che in Toscana dovrebbe essere breve ma intensa. E c’è attesa per sapere se la sala regionale deciderà per l’allerta gialla oppure arancione, ma di certo allerta sarà perché le previsioni indicano temporali anche molto forti per la ... (Lanazione.it)

Maltempo - attesa una nuova ondata lunedì e martedì - In tutta l’Emilia Romagna le condizioni meteorologiche sono incerte, con una forte nuvolosità che continua ad interessare le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma. Su tutto il territorio regionale è prevista una nuova ondata di maltempo all’inizio della prossima. (Parmatoday.it)