Nuova ordinanza per la sicurezza nelle piazze Moro e Umberto: confermato il divieto al consumo di alcol in strada (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stata firmata questa mattina la Nuova ordinanza a tutela della sicurezza urbana con riferimento all'area di piazza Moro, piazza Umberto e zone limitrofe: confermati i divieti legati alla vendita di bibite in bottiglia e contenitori in vetro. confermato anche il divieto di consumare alcol Baritoday.it - Nuova ordinanza per la sicurezza nelle piazze Moro e Umberto: confermato il divieto al consumo di alcol in strada Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stata firmata questa mattina laa tutela dellaurbana con riferimento all'area di piazza, piazzae zone limitrofe: confermati i divieti legati alla vendita di bibite in bottiglia e contenitori in vetro.anche ildi consumare

Peste suina - nuova ordinanza del Commissario straordinario : “Necessario e urgente rivedere le misure” - La malattia sta colpendo duramente il settore dell'industria agroalimentare. Continua a preoccupare la diffusione della peste suina in Italia. 5/2024) con le “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”. Per tentare di far fronte alla situazione, il Commissario straordinario ... (Fanpage.it)

Nuova alluvione - Irene Priolo è stata nominata commissario : l'ordinanza del capo della Protezione civile - . La Presidente della Regione facente funzioni Irene Priolo è stata nominata commissario per alluvione di settembre in Emilia Romagna. . Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ha firmato un'ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti conseguenti agli ... (Riminitoday.it)

Nuova alluvione - Irene Priolo è stata nominata commissario : l'ordinanza del capo della Protezione civile - Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ha firmato un'ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici in Emilia Romagna. (Ravennatoday.it)