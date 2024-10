"Neonazista nell'anima". Dopo la remissione di querela, arriva il verdetto del giudice su Canfora (Di lunedì 7 ottobre 2024) Questo pomeriggio il giudice monocratico del tribunale di Bari, come chiesto stamane durante una breve udienza anche dalla Procura della Repubblica, ha emesso la sentenza di 'non luogo a procedere' nei confronti dello storico e filologo Luciano Canfora, imputato per diffamazione aggravata ai danni della presidente del consiglio Giorgia Meloni. La premier, come è noto, nei giorni scorsi aveva rimesso la querela. Stamane l'avvocato difensore di Canfora, Michele Laforgia, ha comunicato, durante la stessa udienza, l'accettazione della rimessione della querela. Lo scorso 16 aprile il giudice monocratico della prima sezione del tribunale di Bari Antonietta Guerra, su richiesta della Procura della Repubblica, al termine dell'udienza predibattimentale aveva rinviato a giudizio Canfora davanti al giudice del dibattimento. Liberoquotidiano.it - "Neonazista nell'anima". Dopo la remissione di querela, arriva il verdetto del giudice su Canfora Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Questo pomeriggio ilmonocratico del tribunale di Bari, come chiesto stamane durante una breve udienza anche dalla Procura della Repubblica, ha emesso la sentenza di 'non luogo a procedere' nei confronti dello storico e filologo Luciano, imputato per diffamazione aggravata ai danni della presidente del consiglio Giorgia Meloni. La premier, come è noto, nei giorni scorsi aveva rimesso la. Stamane l'avvocato difensore di, Michele Laforgia, ha comunicato, durante la stessa udienza, l'accettazione della rimessione della. Lo scorso 16 aprile ilmonocratico della prima sezione del tribunale di Bari Antonietta Guerra, su richiesta della Procura della Repubblica, al termine dell'udienza predibattimentale aveva rinviato a giudiziodavanti aldel dibattimento.

