"Né prove nuove né l'esistenza di un complotto". Perché il processo a Olindo e Rosa non è stato riaperto (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Le istanze di revisione del processo sulla strage di Erba sono state respinte perchè non c'era nessuna nuova prova e nemmeno ci fu un "complotto", come adombrato dai ricorrenti, ai danni degli imputati. Lo scrivono i giudici della Corte d'Appello di Brescia nelle motivazioni lette dall'AGI depositate oggi alla sentenza con la quale il 10 luglio scorso hanno respinto le istanze di revisione presentate dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi e dall'allora pg di Milano Cuno Tarfusser. Difesa e pg chiedevano di riaprire il caso chiuso con la sentenza all'ergastolo per avere ucciso l'11 dicembre 2006 a Erba Raffaella Castagna, sua madre Paola Galli, suo figlio Youssef di due anni e la vicina di casa Valeria Cherubini. Agi.it - "Né prove nuove né l'esistenza di un complotto". Perché il processo a Olindo e Rosa non è stato riaperto Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Le istanze di revisione delsulla strage di Erba sono state respinte perchè non c'era nessuna nuova prova e nemmeno ci fu un "", come adombrato dai ricorrenti, ai danni degli imputati. Lo scrivono i giudici della Corte d'Appello di Brescia nelle motivazioni lette dall'AGI depositate oggi alla sentenza con la quale il 10 luglio scorso hanno respinto le istanze di revisione presentate dai legali diRomano eBazzi e dall'allora pg di Milano Cuno Tarfusser. Difesa e pg chiedevano di riaprire il caso chiuso con la sentenza all'ergastolo per avere ucciso l'11 dicembre 2006 a Erba Raffaella Castagna, sua madre Paola Galli, suo figlio Youssef di due anni e la vicina di casa Valeria Cherubini.

Maddie McCann - Brueckner accusato di essere un «pedofilo seriale» : svolta nel caso? Le prove del processo e la data del verdetto - Christian Brueckner è un «pericoloso pedofilo» e uno «stupratore seriale». Sono le parole con le quali il pubblico ministero Ute Lindemann ha esortato il giudice a... (Ilmessaggero.it)

"Il processo non si basa sulle prove" : Strage di Bologna - la rivelazione di Tiziana Maiolo - Dovrebbero avere la capacità di andare oltre tutto ciò». . “Il Manifesto” stesso ha cambiato linea. Ma la voglia di battersi per la verità secondo me non c'è più». Tiziana Maiolo è un'altra delle penne che si sono formate nel seno del garantismo che caratterizzava “Il Manifesto” negli anni '70. Da ... (Liberoquotidiano.it)