Michelle Comi lancia una raccolta fondi: “Devo rifarmi il seno”. Scoppia la polemica, ma già è stata raccolta la metà dell’obiettivo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Michelle Comi, in un modo o nell’altro, riesce sempre a tenere viva l’attenzione su di lei grazie alle sue “trovate” sui social. Non è la prima volta che l’influencer scatena una tempesta di polemiche, come quando lanciò un appello per trovare un uomo che le pagasse la vacanza, o quando denigrò la maternità senza molto tatto. Da poco è arrivato un nuovo appello, precisamente una raccolta fondi per finanziare il suo intervento al seno. Michelle Comi: “Già raggiunto metà dell’obiettivo” Michelle Comi avrebbe bisogno di una cifra pari a 15.000 euro e, nel suo video, ha comunicato che è stata raggiunta già metà dell’obiettivo. “Contribuisci all’aumento del seno della tua principessa” – questo è lo slogan che campeggia sotto la sua foto che comunica il lancio di una raccolta fondi su Gofoundme. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 7 ottobre 2024), in un modo o nell’altro, riesce sempre a tenere viva l’attenzione su di lei grazie alle sue “trovate” sui social. Non è la prima volta che l’influencer scatena una tempesta di polemiche, come quando lanciò un appello per trovare un uomo che le pagasse la vacanza, o quando denigrò la maternità senza molto tatto. Da poco è arrivato un nuovo appello, precisamente unaper finanziare il suo intervento al: “Già raggiuntoavrebbe bisogno di una cifra pari a 15.000 euro e, nel suo video, ha comunicato che èraggiunta già. “Contribuisci all’aumento deldella tua principessa” – questo è lo slogan che campeggia sotto la sua foto che comunica il lancio di unasu Gofoundme.

Polemica per Michelle Comi - lancia una raccolta fondi per rifarsi il seno : “Cambiate il mio mondo” - Michelle Comi ha avviato una raccolta fondi per il suo intervento al seno. L'influencer ha lanciato l'iniziativa sui social: "Con un solo gesto potete cambiare il mondo, in questo caso il mio". Il gesto ha generato non poche polemiche.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Michelle Comi ne inventa un’altra delle sue! Apre una raccolta fondi per… rifarsi il seno (VIDEO) - La raccolta fondi di Michelle Comi fa discutere L'articolo Michelle Comi ne inventa un’altra delle sue! Apre una raccolta fondi per… rifarsi il seno (VIDEO) proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Latina / Autonomia differenziata - Comitato : “oltre 10mila firme raccolta per l’abrogazione della legge” - Durante l’incontro, è stato presentato un report dettagliato sull’intensa attività di raccolta firme svolta nel […] L'articolo Latina / Autonomia differenziata, Comitato: “oltre 10mila firme raccolta per l’abrogazione della legge” sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . LATINA – Il ... (Temporeale.info)