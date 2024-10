Meloni | Ricordare il 7 ottobre è il presupposto per la pace in medio oriente

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "Il 72023 il popolo israeliano ha vissuto una delle pagine più drammatiche della sua storia". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiadurante la cerimonia di commemorazione degli attacchi terroristici che Hamas ha lanciato verso Israele l'anno scorso e nei quali morirono 1200 persone. La premier ha partecipato alla cerimonia all'interno del Tempio Maggiore a Roma, in un Ghetto ebraico blindato. Nel centro della capitale, infatti, sono state rafforzate le misure di sicurezza: tutta l'area del quartiere è stata chiusa, ci sono le camionette della polizia a presidiare gli accessi, in campo ci sono circa 200 agenti in più e per entrare all'interno è necessario esibire un pass ed essere scansionati dal metal detector.