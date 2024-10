Marco Rizzo: "Mi piace la gn***ca, si può dire?". L'intervento che travolge la sinistra | Video (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Mi piace la gn***ca, posso dirlo? E non mi dovete rompere le pal***e". Uno scatenato Marco Rizzo, sul palco di un incontro, strappa l'applauso al pubblico presente travolgendo in pochi secondi i dogmi del politicamente corretto e le ipocrisie dei talebani dei (sacrosanti) diritti della comunità Lgbtq. Una battaglia per l'inclusività che, secondo l'ultimo dei comunisti italiani, è diventata quasi una dittatura ideologica. "E' incredibile - allarga le braccia l'ex di Rifondazione comunista, poi fondatore del Partito Comunista di cui è stato presidente onorario fino allo scorso luglio -. Io adesso mi permetto di dire anche cose così, un po' ruvide. Liberoquotidiano.it - Marco Rizzo: "Mi piace la gn***ca, si può dire?". L'intervento che travolge la sinistra | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Mila, posso dirlo? E non mi dovete rompere le pal***e". Uno scatenato, sul palco di un incontro, strappa l'applauso al pubblico presentendo in pochi secondi i dogmi del politicamente corretto e le ipocrisie dei talebani dei (sacrosanti) diritti della comunità Lgbtq. Una battaglia per l'inclusività che, secondo l'ultimo dei comunisti italiani, è diventata quasi una dittatura ideologica. "E' incredibile - allarga le braccia l'ex di Rifondazione comunista, poi fondatore del Partito Comunista di cui è stato presidente onorario fino allo scorso luglio -. Io adesso mi permetto dianche cose così, un po' ruvide.

