"L'autunno 2024 continua a spingere sull'acceleratore con nuove fasi di Maltempo, anche severo, in vista per l'Italia" - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - "una prima intensa perturbazione è ormai imminente con apice del Maltempo nel corso di martedì. Coinvolto

Frosinonetoday.it - Maltempo, in arrivo due forti perturbazioni che interesseranno anche le nostre zone

