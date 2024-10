Maltempo a Prato, allerta arancione per rischio idrogeologico-idraulico e forti temporali (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prato, 7 ottobre 2024 - Il Cfr della Regione Toscana ha emesso dalle 8 alla mezzanotte di domani, martedì 8 ottobre, un'allerta arancione sul territorio di Prato per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore e per temporali forti. Il Sistema di Protezione Civile assumerà da domani il livello operativo di “attenzione” che rimarrà attivo fino al termine della criticità dichiarata. La parte più consistente della perturbazione è attesa dalle 14 alle 21. La Sala Operativa sarà aperta a partire dalle 9 di domani. Alle 20 di stasera i cittadini riceveranno via telefonato l'alert system con tutte le informazioni sul codice arancione di domani e i comportamenti corretti da osservare. Eventuali aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo saranno pubblicati sul sito della Protezione civile: emergenze.comune.Prato.it. Lanazione.it - Maltempo a Prato, allerta arancione per rischio idrogeologico-idraulico e forti temporali Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 - Il Cfr della Regione Toscana ha emesso dalle 8 alla mezzanotte di domani, martedì 8 ottobre, un'sul territorio dipersul reticolo minore e per. Il Sistema di Protezione Civile assumerà da domani il livello operativo di “attenzione” che rimarrà attivo fino al termine della criticità dichiarata. La parte più consistente della perturbazione è attesa dalle 14 alle 21. La Sala Operativa sarà aperta a partire dalle 9 di domani. Alle 20 di stasera i cittadini riceveranno via telefonato l'alert system con tutte le informazioni sul codicedi domani e i comportamenti corretti da osservare. Eventuali aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo saranno pubblicati sul sito della Protezione civile: emergenze.comune..it.

Prato, inaugurato il nuovo Centro Comunale di Rilevazione per il censimento - L'ufficio è aperto il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 15 alle 18. Dal 16 novembre anche il sabato mattina ... (lanazione.it)

Pioggia e maltempo in Toscana, codice arancione per martedì 8 ottobre - La Toscana si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo, con piogge intense e temporali forti previsti per la giornata di martedì 8 ottobre. La Sala operativa della Protezione Civile regional ... (informazione.it)

L’arte contemporanea accende la passione di Rapolano Terme - RAPOLANO TERME. Pubblico delle grandi occasioni per la tavola rotonda “L’arte pubblica in Toscana: Una Boccata d’Arte” che si è svolta ieri, Pubblico delle grandi occasioni per la tavola rotonda che s ... (ilcittadinoonline.it)