Madre e figlio trovati morti orrore a San Donato

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Orbetello (Grosseto), 7 ottobre 2024 –nella zona di San, nel comune di Orbetello. I corpi senza vita di una donna e di un uomo –– sono stati rinel giardino di una casa in una zona di campagna. Le informazioni sono ancora frammentarie. In base alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato trovato senza vita in un pozzo artesiano. Il corpo della, invece, non lontano. Il decesso dei due potrebbe risalire a qualche giorno fa. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e la Croce Rossa. Non si esclude alcuna pista, le indagini sono in corso Notizia in aggiornamento