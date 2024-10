Chietitoday.it - L’Unitre Chieti presenta l’offerta formativa dell’anno accademico 2024/25

Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Martedì 8 ottobre, alle ore 17, al museo d’arte Costantino Barbella in via C. De Lollis 10 a, il presidente dell’associazione Marco Fraticelli insieme al direttivo, presenterannodi quest’anno, che inizierà lunedì 14 ottobre.Un gruppo altamente