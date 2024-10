L'ospedale di Perugia fa la storia: primo trattamento europeo per malformazione genetica in un giovane affetto da anemia falciforme (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domani, martedì 8 ottobre, il Senato della Repubblica ospiterà un incontro di rilevanza storica per la medicina, incentrato sul primo trattamento di editing genomico in Europa. Questa innovativa tecnica, che consente di modificare il Dna per correggere malformazioni genetiche, è stata applicata a Perugiatoday.it - L'ospedale di Perugia fa la storia: primo trattamento europeo per malformazione genetica in un giovane affetto da anemia falciforme Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domani, martedì 8 ottobre, il Senato della Repubblica ospiterà un incontro di rilevanza storica per la medicina, incentrato suldi editing genomico in Europa. Questa innovativa tecnica, che consente di modificare il Dna per correggere malformazioni genetiche, è stata applicata a

Perugia fa la storia : primo trattamento europeo per malformazione genetica in un giovane affetto da anemia falciforme - Domani, martedì 8 ottobre, il Senato della Repubblica ospiterà un incontro di rilevanza storica per la medicina, incentrato sul primo trattamento di editing genomico in Europa. . . Questa innovativa tecnica, che consente di modificare il Dna per correggere malformazioni genetiche, è stata ... (Perugiatoday.it)

Arriva il Primo Shurity Store : ecco il nuovo concetto di negozi per il Trattamento Acqua! - Vincenzo De Rosa, CEO di Shurity Italia, ha annunciato l'apertura del primo Shurity Store del Paese, un negozio dedicato a depuratori d'acqua, addolcitori e relativi accessori. "Non si tratta solo di uno showroom, ma di un vero e proprio negozio dove i clienti possono entrare, interagire con i ... (Liberoquotidiano.it)

Parkinson - al Santissima Annunziata il primo impianto di levodopa sottocute - il quarto in Puglia - apre nuovi scenari per il trattamento della patologia e il miglioramento della qualità della vita dei pazienti - L’infusione sottocutanea di levodopa consente, invece, una somministrazione continua che garantisce un controllo stabile dei sintomi della malattia di Parkinson in fase avanzata con gravi fluttuazioni motorie poco controllabili dalla terapia orale. Il trattamento innovativo, eseguito ancora in ... (Tarantinitime.it)