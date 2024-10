Formiche.net - L’Italia globale è vicina a Israele e si impegnerà per impedire l’escalation. Parla Menia

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’azione del governo italiano, presidente di turno del G7, punta aun’escalation su base regionale che potrebbe avere conseguenze inimmaginabili, spiega a Formiche.net il vicepresidente della Commissione esteri/difesa del Senato, Roberto, nell’anniversario dell’attacco di Hamas a. “Certamente Roma sicostantemente per un cessate il fuoco a Gaza, per la liberazione degli ostaggi israeliani e per la stabilizzazione del confine con il Libano in virtù del rispetto risoluzioni Onu, ma dobbiamo prendere coscienza che l’interesse delva sempre di più oltre l’Ue per una serie di ragioni, geopolitiche, economiche, sociali, tecnologiche”. E aggiunge che il metro di valutazione che occorre per offrire soluzioni ai problemi europei dovrà essere di matrice