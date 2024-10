L'irreprensibile pizzaiolo che voleva colpire la chiesa di Bergamo (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Un ragazzo egiziano col permesso di soggiorno e una vita "in apparenza irreprensibile" che guardava dalla finestra della pizzeria in cui lavorava a Bergamo la chiesa di Sant'Alessandro in Colonna immaginando di compiere proprio lì un attentato. In uno dei luoghi di culto più importanti nel cuore della città bassa dove, secondo la tradizione, avvenne il martirio del patrono. E' un'indagine ancora acerba quella che ha portato all'arresto di E.S., 22 anni, ma che, spiega il procuratore Francesco Prete, ha "subito un'accelerazione molto forte perchè temevamo che il ragazzo avrebbe potuto colpire già nei prossimi giorni". Agi.it - L'irreprensibile pizzaiolo che voleva colpire la chiesa di Bergamo Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Un ragazzo egiziano col permesso di soggiorno e una vita "in apparenza" che guardava dalla finestra della pizzeria in cui lavorava aladi Sant'Alessandro in Colonna immaginando di compiere proprio lì un attentato. In uno dei luoghi di culto più importanti nel cuore della città bassa dove, secondo la tradizione, avvenne il martirio del patrono. E' un'indagine ancora acerba quella che ha portato all'arresto di E.S., 22 anni, ma che, spiega il procuratore Francesco Prete, ha "subito un'accelerazione molto forte perchè temevamo che il ragazzo avrebbe potutogià nei prossimi giorni".

