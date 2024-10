Lipommini e altri misteri: le leggende di Conversano (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domenica 13 ore 18.00 appuntamento con “Lipommini e altri misteri: le leggende di Conversano”. Una visita guidata teatralizzata con racconti sui misteri della città di Conversano. Scopriremo vicoli e ascolteremo storie note e poco note. Partendo dai piedi della collina, attraversando il borgo Baritoday.it - Lipommini e altri misteri: le leggende di Conversano Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domenica 13 ore 18.00 appuntamento con “: ledi”. Una visita guidata teatralizzata con racconti suidella città di. Scopriremo vicoli e ascolteremo storie note e poco note. Partendo dai piedi della collina, attraversando il borgo

Altri ex terrorizzati e giallo redditi. Nuovi misteri attorno alla Boccia - A restare traumatizzato non c’è solo l’uomo che sposò la dottoressa di Pompei. Anche i fidanzati ammettono: «Capitolo chiuso» senza denunce, per evitare strascichi. Dubbi sul tenore di vita della donna (nullatenente). Continua a leggere . (Laverita.info)