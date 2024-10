L’impressionante VIDEO dell’aereo che prende fuoco | evacuati 197 passeggeri

Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Paura e momenti di terrore all’aeroporto internazionale di Las Vegas Harry Reid la sera di sabato 5 ottobre, quando un aereo della Frontier Airlines ha presodurante l’atterraggio. Il volo 1326, proveniente da San Diego e diretto in Nevada, ha allertato immediatamente i soccorsi dopo che i piloti hanno rilevato del fumo a bordo. L’allarme è stato lanciato tempestivamente, come confermato dalla compagnia aerea con un comunicato pubblicato su X. Ora vediamo nel dettaglio cosa è successo. Aereo in fiamme:, nessun ferito Una volta atterrato, come riferisce The Social Post, i soccorritori sono intervenuti rapidamente per spegnere l’incendio e assicurare l’evacuazione in sicurezza di tutti i 190e dei 7 membri dell’equipaggio.